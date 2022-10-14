新加坡银行公会推出可持续发展财富管理指导原则

（早报讯）新加坡银行公会（ABS）为私人银行推出可持续发展财富管理指导原则，协助私人银行把可持续发展元素融入经营模式和投资运作中。

新加坡银行公会星期五（10月14日）公布的可持续发展私人银行与财富管理指导原则（ABS Sustainable Private Banking and Wealth Management Guidelines），内容分四个部分。

一、根据业界常态和标准、经营手法和道德价值观，剔除或避免投资于一些领域和企业，或从事某种活动。

二、在进行投资分析和投资决定时，把环境、社会与治理（ESG）元素系统性且很明显地融入其中，并进行能预测回报率的相关风险管控。

三、为对环境或社会做出贡献进行投资，同时要达成基本的投资目标。

四、为了推动正面积极且可测量的社会与环境影响而投资，获取投资回报。

与此同时，私人银行业小组（Private Banking Industry Group，简称PBIG）的可持续发展工作小组，连同新加坡银行及金融学院（Institute of Banking and Finance）和新加坡金融管理局，制定了金融人员的培训业界标准，提升私人银行客户关系经理在可持续发展方面的知识。

这项培训标准参考了银行及金融学院与金管局，联合制定的可持续发展金融技能与能力框架。