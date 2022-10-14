未来三个月拥车证配额减少13.7％ 月均3040张

（早报讯）今年11月至明年1月可供投标拥车证配额整体减少13.7％，共计9128张，每月平均3040张。

陆路交通管理局星期五（10月14日）公布今年11月至明年1月的拥车证配额数量，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证每月平均915张，比目前少171张（15.7％）。

大型及豪华车组（B组）拥车证减少122张（13.0％），每月平均817张。一般用于注册B组车款的公开组（E组）也减少36张（11.0％），月均291张。

如此一来，下来三个月可供市场投标的汽车拥车证配额总计6074张，比今年7月至10月的7058张少984张，跌幅约13.9％。

货车和巴士组（C组）拥车证配额也比现在少29张（17.5％），月均137张。

电单车组（D组）配额则减128张（12.7％），月均880张。

陆交局是根据今年4月至9月报销车辆总量的一半、C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等，来计算未来三个月的拥车证配额。

这是陆交局第二次采用新的拥车证配额计算方式计算配额。

为减少每一季度拥车证供应量的波动，今年8月起，每个季度的拥车证配额将根据上两个季度报销车辆的滚动平均数来计算，有别于之前主要只根据上一季度的报销车辆来计算。