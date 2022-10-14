华尔街回弹延续至亚太 但海指表现落后收跌0.03％

（早报讯）纽约华尔街股市的回弹延续至星期五（10月14日）的亚太股市。东京、悉尼和香港股市收涨3.25％、1.67％和1.21％，首尔、上海和深圳股市各涨2.30％、1.84％和2.59％，新加坡股市的海峡时报指数在星期五闭市时，则回吐早盘所有的涨幅。

海指星期五在连跌六个交易日之后，原本在本地银行股和多只怡和系股票回涨的支持下一度回弹约1％，但闭市时微跌0.84点或0.03％，收报3039.61点，全周猛跌3.38％。

悉尼、东京、香港和首尔全周各跌0.39％、0.09％、6.50％和0.91％；上海和深圳股市全周则涨1.57％和3.78％。

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时指出，亚洲市场星期五的涨势紧随美国隔夜市场的反转。

由于美国发布的消费价格指数高于预期，纽约股市三大股指星期四（13日）开盘显著挫跌，但过后便渐渐收复失地并在闭市时取得2.23％至2.83％的可观涨幅。

本地股市星期五整体交易量减至14亿2000万股，交易总值减至11亿6000万元。全场上升股251只，下跌股255只。

30只海指成份股当中，15只股价下跌，10只上涨，五只持平。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）股价猛挫5.13％，闭市报1.11元，是表现最差的成份股，交易量大增至2815万股，是三只最活跃的成份股之一。目前还不清楚股价大跌的原因。它上星期五（7日）表示将在11月10日开盘前发布2022财年全年业绩。

星展集团控股（DBS）交易总值1亿1997万元为全场最高，股价涨1.41％至33.09元，是两只涨幅超过1％的成份股之一。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）股价劲涨1.74％，闭市报1.17元，是表现最佳的海指成份股。