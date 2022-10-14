调查：25岁以下年轻人比65岁及以上群体更容易在网上受骗

（早报讯）与普遍的看法相反，在数码世界里，年长者并不是最容易上当的群体，25岁以下的年轻人比65岁及以上的群体更容易受骗。

这是李光耀公共政策学院与大华银行合作开展的一项关于数码包容性和韧性的首届全国调查，所得出的结果。由于诈骗案有上升趋势，这项研究也向参与调查者了解他们有多容易上当。

李光耀公共政策学院助理教授兼该项调查的主要研究员黄宗伟说：“作为数码原住民（digital natives）的年轻人最容易受骗，因为他们对科技的轻松掌握，可能降低了他们对诈骗事件的警惕。”

这项研究在今年对2000多名新加坡居民进行了调查，了解国人对数码银行采用和数码韧性的态度和行为。

这项首次进行的研究，星期五（10月14日）在李光耀公共政策学院两年一度举行的“思想之节庆”（Festival of Ideas）活动上发布调查结果。

调查也显示，尽管每10个新加坡人中有近九个（88%）每月至少使用几次移动银行，但许多国人仍在使用自动提款机和亲临银行。

四分之三的国人每月会使用几次自动提款机，而四分之一的国人则每月会数次亲临银行分行。

调查发现，经常使用自动提款机和亲临银行的人并不反对使用移动银行，甚至使用手机银行的意愿最高。

每天使用自动提款机一次以上者，采用移动银行的意愿得分为5.8（最高得分为6），而每天都使用自动提款机者得分为5.4。意愿和行动之间存在差距表明，银行可以采取更多措施来推动人们对数码银行的采用。