从明年1月31日起 机构使用发送者身份发送短信都须注册

（早报讯）从2023年1月31日起，所有使用发送者身份发送手机短信的机构都须注册，电信公司则将从10月底落实短信反诈过滤系统，自动过滤潜在诈骗短信。

根据资讯通信媒体发展局（IMDA）星期五（10月14日）的文告，从2023年1月31日起，所有使用发送者身份（Sender ID）的机构都须在新加坡短信发送者身份登记系统（Singapore SMS SenderID Registry）注册，确保只有正规机构能使用这项功能。

本地三家主要电信公司会从2022年10月底，落实移动网络短信防诈过滤系统，在短信发送至用户前进行自动过滤，找出潜在诈骗短信。

资讯通信媒体发展局指出，自新加坡短信发送者身份登记系统在2022年3月推出以来，2022年第二季度短信诈骗数量，同2021年第四季度相比减少了64％；通过短信进行的诈骗案子占2022年第二季度所有诈骗通报的8％，低于2021年的10％。

由于一些机构可能需要更多时间准备和注册，他们的短信或无法与其他来源不明且可能是诈骗短信的短信区分开来。作为过渡措施，2023年1月31日之后，所有未注册的发送者身份都会被列为“Likely-SCAM”（潜在诈骗），类似于“垃圾邮件过滤器和垃圾邮件箱”，持续大约六个月。

当局建议用户在收到这类短信时谨慎行事，并呼吁商家尽早在新加坡短信发送者身份登记系统注册发送者身份。