散播有关冠病XBB毒株不实信息 吴明盛和网络论坛接更正指示

（早报讯）一家泰国媒体在网上发表有关冠病亚型变异株XBB导致我国住院病例激增的不实内容，卫生部已向这家泰媒，以及转载文章的人民力量党秘书长吴明盛与网络论坛HardwareZone发出更正指示。

卫生部星期五（10月14日）发文告说，“泰国医学新闻”（Thailand Medical News）10月9日在网站、推特和脸书（前称面簿）发文，称新加坡受XBB（前称BA.2.10）毒株攻击，导致确诊病例和住院人数激增，而泰国可能是下一个受影响的国家。吴明盛与HardwareZone论坛隔天（10月10日）转载了这篇含不实信息的文章。

卫生部长王乙康已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向“泰国医学新闻”、吴明盛与人民力量党，以及HardwareZone论坛发出更正指示，他们必须在原贴文和文章附上更正通知。

卫生部指出，虽然“泰国医学新闻”已修改文章，但他们在10月9日发表的文章歪曲了新加坡的疫情形势，并已透过通讯应用和其他社媒流传开来，可能引起不必要的关注。

其中，文章误指冠病严重程度加剧已成为常态，即使完成疫苗接种者也是如此。文章也声称，殓尸房、殡仪馆和火葬场都出现冠病死者尸体“堆积”的情况。卫生部澄清，这些陈述都是虚假的。

卫生部强调，目前没有证据显示XBB毒株引发的疾病比其他毒株更严重。根据过去两周的本地数据，感染XBB毒株的病例，住院风险比感染奥密克戎BA.5毒株的病例低了三成。过去一个月的冠病死亡病例也没有增加。

当局吁请公众避免臆测或散播可能引起恐慌的虚假信息。公众可浏览卫生部官方网站，获取有关冠病疫情的最新信息。