PropertyGuru收购家庭服务科技公司Sendhelper

（早报讯）本地房地产销售平台PropertyGuru星期五（10月14日）宣布，它已收购本地家庭服务科技公司Sendhelper。

通过这次收购，PropertyGuru将进军家庭服务行业，为家庭管理和维修服务提供便利与可靠途径。

PropertyGuru星期五发布的文告说，这次收购符合集团的发展战略，即投资核心市场业务之际，开拓金融技术和数据领域业务，为它在东南亚的所有利益相关者，包括房地产买家、卖家、代理、发展商、银行和估价师等，创建一个数码房地产生态系统。

Sendhelper为一家起步公司，主要让本地屋主和租户通过应用程序，轻松搜索和预订他们需要的家庭服务。这些服务包括清洁、空调维修、杂工和其他维修服务等。屋主和租户可享有透明价格、优质服务和灵活调度选项等。这些服务来自有经验并且合法经营的供应商，因此省去屋主和租户从多个平台寻找服务供应商的时间和精力。目前，Sendhelper网络有超过2000名服务商。

PropertyGuru说："进入家庭服务领域为集团的重要一步，因为我们创造的解决方案可以为生态系统中的每个人，包括屋主、买家、房屋经纪和发展商提供指引，让买卖房产过程的每一步都更高效、透明和可信。”

PropertyGuru创立于2007年，目前业务覆盖新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和越南等地。

该公司在私募股权基金KKR及TPG资本支持下，去年通过特殊目的收购公司（SPAC）方式在纽约证券交易所上市，是继Grab和Bukalapak后，第三家上市的东南亚科技独角兽。