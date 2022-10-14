颜金勇访问峇淡岛和民丹岛 重申新印经济合作

（早报讯）贸工部长颜金勇于星期四（10月13日）到印度尼西亚的峇淡岛和民丹岛进行为期两天的工作访问，与多名印尼官员会面，并重申新印致力于加强双边经济合作，以实现双赢结果。

贸工部星期五发文告说，在访问期间，颜金勇与廖内省长艾哈迈德（Ansar Ahmad）和峇淡市长鲁迪（Muhammad Rudi）会面，他们在会上重申了对加强双边经济合作的承诺。

颜金勇参观了峇淡岛和民丹岛的几个工业区，包括农萨数码工业园（Nongsa Digital Park）和卡比工业区（Kabil Industrial Estate）。他在那里会见来自数码、岸外与海事工程、制造业和建筑业的企业代表。

颜金勇还参观了峇淡岛的卡比综合工业区（Kabil Integrated Industrial）和民丹岛工业区。这些工业区有几家总部位于新加坡的企业如Anmon Resorts、胜科海事（Sembcorp Marine）、技研阪田（Giken Sakata），以及以专门制造医疗设备而闻名的Esco等。颜金勇与这些企业讨论了冠病疫情对印尼经济和新加坡企业造成的影响。他指出，面对这些挑战，新加坡企业在民丹岛和峇淡岛继续有着良好表现。

印尼为新加坡第六大贸易伙伴国，两国2021年的双边贸易额达591亿元，同比增长21％。

我国自2014年以来也一直是印尼的最大投资来源国，去年在印尼的投资总值为94亿元，占印尼的外国直接投资（FDI）的14.9%。另外，新加坡也是廖内群岛累计最大的外国投资者，从1990年至今，进行5226个投资项目和91亿元的外国直接投资，投资领域横跨铁与器材行业、酒店与餐饮、住宿、工业园，以及电子、海事和船厂行业等。