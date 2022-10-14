展开针对性辅导计划 助智障释囚重返社会

（早报讯）为了更好地协助及关怀有智力障碍的囚犯，新加坡监狱署与智障人士福利促进会合作，2020年底起推出针对性的狱后辅导服务，帮助释囚与社会接轨，同时减低重犯率。

智力障碍或影响一个人的逻辑思维和适应能力。一些看似再平凡不过的是非判断，对一些智障人士而言可能难以理解，进而犯下侵害他人或资产，以及毒品相关罪行而入狱。

监狱署改造更生科高级助理局长王俊荣狱署长接受《联合早报》专访时说，有智力障碍的囚犯虽然占比不大，但如何接触他们以了解犯罪的原因、用他们听得懂的方式导正，并重塑他们的社会价值观，显得极为重要。

新加坡智障人士福利促进会（MINDS）近两年在个案管理计划下，从个人行为、家庭、就业和社会援助等方面着手辅导释囚。为了更早地介入发挥成效，MINDS今年初开始试行监狱交友项目，让社工充以朋友的身份聆听智障人士的心声，建立信任关系，并训练他们的社交能力。

此外，监狱署也与MINDS试行职员培训课程，已有26名职员通过课程学习如何有效沟通、管理和帮助智障人士。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期五（10月14日）到访MINDS总部参观设施，并为这项合作计划发表讲话说，释囚的智力障碍各不相同，“但他们如果能够继续改造，重返社会后就能在生活中找到意义，远离犯罪。”