接种二价疫苗首日 接种中心出现比前一天多十倍的公众

（早报讯）二价疫苗推出的首日，有接种中心出现比前一天多出10倍的公众，不少人表示由于出现大量新变种毒株，因此特地前来接种二价疫苗，获取更好保护。

记者星期五（10月14日）下午到宏茂桥的合检测和接种中心观察，发现下午2时至3时前来的公众人数多达200人，绝大多数都是来接种二价疫苗的年满50岁者。

刘丹威（56岁，反复装备销售）说：“自8月宣布以来，我就一直在等待二价疫苗，现在流行各类的变种毒株，我相信二价疫苗会提供更好的保护。”

马亚明（50岁，德士司机）距离接种疫苗追加剂已经一年，他看到新的变种毒株很强，许多人都被感染，希望二价疫苗能对抗这一波疫情。

宏茂桥联合检测和接种中心由莱佛士医疗集团管理，集团运营副总监邵飞告诉《联合早报》，他们在周五早上就为470人接种。

他说：“过去几天我们每日平均为100人接种，现在半天就500多人，所以预计一整天会有1000人来接种，尤其是人们主要是早上和傍晚前来接种。”

他指出，接种二价疫苗的流程和其他疫苗相似。二价疫苗每次须注射0.5毫升，与基本系列一样，高于追加剂的0.25毫升，因此每罐疫苗只能为五人接种，高于之前的每罐10剂疫苗。不过，莱佛士医疗集团的做法是会预先安排专人预先分配和灌入剂量，前线人员再进行注射，尽可能避免失误。

本地目前有九个中心提供莫德纳二价疫苗，分别位于宏茂桥、红山、联邦通道、裕廊东、加基武吉、白沙、盛港、兀兰和义顺。