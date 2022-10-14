暗指政府从宏茂桥预购组屋项目获利 杨南强和TOC接更正指示

（早报讯）暗指新加坡政府从宏茂桥预购组屋项目中获利，杨南强和“网络公民”接到更正指示。

国家发展部星期五（10月14日）发文告说，新加坡政府投资公司（GIC）前首席经济师杨南强于10月4日在脸书（前译“面簿”）的贴文，及“网络公民”（The Online Citizen，简称TOC）于10月4日和5日发表的文章，都含有对建屋局的赤字及新加坡储备金的虚假且具误导性的信息。

国家发展部已下令防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向杨南强和TOC发出更正指示，他们必须在原文附上更正通知。

杨南强10月4日在脸书发布两则贴文，指宏茂桥预购组屋项目Central Weave @ AMK不会蒙受2亿7000万元的损失，并声称政府能自由地以名义价格，或比市场价更低的价格将项目的土地出售。然而，这两个信息都是错误的。

TOC同日（4日）也在网上刊登一篇引述杨南强两个错误观点的报道，隔天（5日）又刊登以“新加坡的储备金从宏茂桥预购组屋项目土地以5亿元出售获得巨大利润”（Singapore's reserve substantially profits from $500m land sales in AMK BTO）为标题的文章。文章指部长在国会的答复暗指“政府从出售土地获利”，并称“这些利润将归入储备金”。不过，出售项目的土地能增加我国储备金的表述是错误的。

事实是，Central Weave @ AMK的项目将让建屋局蒙受约2亿5000万元的损失。如果计入购屋津贴，损失将达约2亿7000万元。

建屋局的赤字将用年度预算案中的资金来弥补，而这笔资金是从税收和其他收入来源筹集的，这些数字都是真实的，不是“会计花招”。

另外，政府也不能在未获得总统的批准下，以名义价格或比市场价更低的价格将项目的土地出售，因为这形同动用国家储备金。

项目的土地成本估计约为5亿元，是首席估价师根据市场估价原则独立计算的。由于土地是国家储备的一部分，建屋局得把土地成本归还储备金，而这不会增加储备金。