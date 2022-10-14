新加坡外交部：我国会捍卫白礁主权

（早报讯）针对马来西亚政府再次表示有意声索白礁主权，我国未接到这方面的详情，无法就其意图置评。但新加坡做好坚决捍卫对白礁主权的准备，且将应对马来西亚可能采取的任何法律行动。

我国外交部发言人星期五（10月14日）回答媒体询问时说，新加坡注意到马国日前发布文告，指它有意在白礁主权课题上继续在国际法院采取法律行动。

发言人重申，国际法院2008年5月23日裁定白礁主权归新加坡所有。新加坡和马国当时公开宣布会接受和遵守国际法院的决定。

2017年2月，马国以发现新证据为由要求复核白礁主权判决，并在同年5月提出第二份申请，要求国际法院就原判重新作出法律诠释。但马国2018年5月政权更替后，当时的希盟政府通知国际法院终止这两份申请。

国际法院条文规定，复核申请必须在掌握新证据的六个月内、以及原来裁决公布的10年内提出，马国2018年终止申请程序，也等于错过了10年期限。这意味着白礁主权归新加坡的裁决保持不变，马国未来无法再提出异议。

不过，马国政府去年10月成立特委会，负责审查关于白礁、中岩礁和南礁主权案的法律问题，以探讨提出司法复核。

看守首相依斯迈沙比里星期四（10月13日）发文告说，特委会经调查后认为，前首相马哈迪可能出于疏忽和失误，导致马国错失机会，没为2008年国际法庭把白礁岛主权判给新加坡一事提出司法复核。

依斯迈说，马国内阁听取了特委会的汇报和建议后，决定继续在联合国国际法院采取行动。