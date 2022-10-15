XBB毒株引发的疫情 预计11月中达到顶峰

（早报讯）这一波由感染奥密克戎亚型变异毒株XBB引发的疫情，预计会在11月中达到顶峰，之后开始下降。本地的再感染率过去一个月上升至约17％。

卫生部长王乙康在星期六（10月15日）上午举行的记者会上说，这波疫情会持续多久，以及有多少病例，取决于再感染率。预测显示，这一波疫情会是“短而尖锐”的，七天移动平均可达1万5000起病例，一般新增病例较高的星期二甚至可能出现2万至2万5000起病例。

再感染率上升 目前占新增病例的17％

本地的再感染率过去一个月逐渐上升，从9月中的5％左右，上升至目前占所有新增病例的17％。卫生部说，这是因为人口的自然免疫力逐渐下降。

根据卫生部提供的最新基因排序数据，在10月3日至9日之间，本地社区病例中，感染奥密克戎亚型变异毒株XBB的病患占了54％，约24％是BA.2.75，另21％则是BA.5。XBB是由BA.2.75和BA.2.10结合的新奥密克戎亚型变异毒株。

网络上最近有许多与XBB毒株有关的不实传言，称它导致更多病患，包括有已接种疫苗的病患病重，甚至是死亡。不过，卫生部医药服务总监麦锡威副教授在记者会上说，目前在加护病房的冠病重症患者中，没有人感染XBB毒株。

本地数据显示，过去两周新增的XBB病例中，这些病患入院治疗的风险，较感染BA.5毒株的病患低约三成。过去一个月来，冠病死亡病例也没有上升的趋势。