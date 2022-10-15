卫生部：增加冠病床位应对激增病例

（早报讯）为应对冠病确诊病例近期激增，公共医院将在未来两周为冠病患者提供逾800张病床，冠病治疗设施也将在11月初逐步将病床增至超过800张。

卫生部星期六（10月15日）发文告说，我国过去两周的冠病确诊病例呈上升趋势，公共医院已经增加200张病床以作应对，未来两周可提供逾800张病床给冠病确诊患者。这些病床是通过推迟非紧急入院，以及将康复患者转移到过渡性护理设施和社区医院等方式空出来的。

另外，冠病治疗设施（COVID-19 Treatment Facility）的收治能力也将加强，到下月初逐步增加到超过800张病床。

卫生部说，每日仍有大量非冠病患者须接受本地急诊室的医疗护理。因此，公众应仅在紧急情况下前往急诊室。被分诊为非严重的患者，可能会被要求转移到紧急护理中心或附近的诊所。

卫生部也促请雇主，为减轻全科医生诊所和综合诊疗所的负担，若雇员出现急性呼吸道感染症状或是自测冠病呈阳，无须要求雇员出示病假单。

“这是为了避免轻微或没有症状的病患到诊所看诊，导致医疗负担增加，进而影响真正需要护理的病患能获得的医疗质量。”

卫生部也鼓励雇主允许没有患病的雇员继续居家办公；公众若出现轻微症状，也可考虑接受远程看诊。