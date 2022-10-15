惹兰布罗惊险一幕 阿叔钻“洞”危过马路

（早报讯）车辆不停地穿梭，阿叔却冲过马路，钻入中央分界堤栏杆之间的缺口，吓坏其他路人。

读者陈先生（26岁，培训管理员）告诉《新明日报》记者，他的公司在惹兰布罗（Jalan Buroh）的工业区，每天都会搭巴士往返住家和公司，并且从三个月前开始，发现一名阿叔乱过马路。

“我傍晚6时左右下班，然后会走到巴士站搭巴士，到现在已经看过这名阿叔五六次了。”

他星期三（10月12日）下班后又看到这名阿叔。阿叔原本在巴士站附近，朝马路看了看，趁来往车辆间有空隙，就立刻冲过马路，约一分钟的过程被陈先生全拍了下来。

“到了中央分界堤，阿叔就钻入栏杆之间的缺口，动作驾轻就熟。钻出后，再快速越过马路到对面。”

据他形容，一整排的栏杆在阿叔钻入的部分因部分铁支断开而出现了缺口。

他希望当局人员尽快前来维修栏杆，杜绝路人乱过马路的行为。

附近有天桥但多人仍乱过马路

阿叔乱过马路不远处就有一座行人天桥。（庄耿闻摄）

《新明日报》记者星期五（14日）下午走访，上述大马路共有四条车道，车辆行驶速度快，缺口处的铁支已不翼而飞，面积刚好够一个人钻过，周围草坪则有被人踩踏的痕迹。

陈先生透露，其实不远处就有一座行人天桥，他每天搭巴士到这里上下班，都会使用天桥到对面马路。

不过，仍有不少人有样学样，效仿上述阿叔“钻洞”过马路。

在附近工作的官女士（40多岁，清洁工）则说，她每次都会使用行人天桥到对面马路，过程也只需三四分钟。

“有些人可能因为腿脚不方便，使用行人天桥或许会有些困难，才会冒着危险这样过马路。”

另一清洁工陈女士（64岁）说，这里周围是工业区，道路两旁都是工厂，不少罗厘会在路上快速地行驶，所以还是用行人天桥比较安全。