网卖假劳力士赚近9万元 25岁男被控

（早报讯）在脸书（前称“面簿”）上卖假劳力士名表赚近9万元，25岁男子被捕，星期六（10月15日）被控。

新加坡警察部队星期五（14日）发文告指出，今年5月至10月，当局接获多起报案，指受害者被一名网上卖家欺骗。卖家在脸书市场（Facebook Marketplace）宣传售卖劳力士名表，在收到受害者通过PayNow付款后，在面交时把假劳力士手表交给买家。

宏茂桥警署展开调查后，确定了一名25岁男子的身份，并在星期四（13日）将他逮捕。

初步调查显示，男子也涉及其他类似个案，涉及金额超过8万8000元。

男子星期六被控上法庭。根据刑事法典第420节条文，诈骗罪名一旦成立，可面临长达10年监禁和罚款。

警方提醒民众在网上购物时，应注意以下事项: