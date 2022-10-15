网卖假劳力士赚近9万元 25岁男被控

（早报讯）在脸书（前称“面簿”）上卖假劳力士名表赚近9万元，25岁男子被捕，星期六（10月15日）被控。
新加坡警察部队星期五（14日）发文告指出，今年5月至10月，当局接获多起报案，指受害者被一名网上卖家欺骗。卖家在脸书市场（Facebook Marketplace）宣传售卖劳力士名表，在收到受害者通过PayNow付款后，在面交时把假劳力士手表交给买家。
宏茂桥警署展开调查后，确定了一名25岁男子的身份，并在星期四（13日）将他逮捕。
初步调查显示，男子也涉及其他类似个案，涉及金额超过8万8000元。
男子星期六被控上法庭。根据刑事法典第420节条文，诈骗罪名一旦成立，可面临长达10年监禁和罚款。
警方提醒民众在网上购物时，应注意以下事项:
- 网购时，若价格便宜到令人难以置信，就不要相信，并只向授权或可靠的商家购买，尤其是贵重商品。
- 公众可选择比较安全的付款方式，待拿到商品后才付款，并可先验证商品，尽可能避免预先付款与直接转账给卖家。
- 骗子可能会诱使买家直接联系他们，如通过WhatsApp或微信，以提供优惠或加快交易，让买家直接转账。骗子也会使用当地银行户头或提供身份证与驾照复印件，让大家相信他们是真正卖家。