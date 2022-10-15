哈莉玛总统出访越南 疫情后首次国事访问

（早报讯）哈莉玛总统应越南国家主席阮春福的邀请，星期天启程到越南进行五天国事访问，再次肯定两国之间的长期友好关系，并承诺继续加强双边合作。

这是冠病疫情暴发后，哈莉玛首次出国进行国事访问，也是她首次以国家元首的身份访问越南。

根据外交部星期六（10月15日）发出的文告，哈莉玛将在10月16日至20日的国事访问期间，到访河内、北宁省（Bac Ninh）和胡志明市。

在河内期间，哈莉玛将与阮春福会晤，阮春福也会为哈莉玛设国宴。此外，哈莉玛将和越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南总理范明政、越南国会主席王庭惠和越共河内市委书记丁进勇会面。

哈莉玛也将到访北宁省的越南—新加坡工业园。至今，11个越南—新加坡工业园共为越南吸引了170亿美元（约243亿新元）的投资，创造超过30万个就业机会。

访问胡志明市期间，哈莉玛将和胡志明市市委书记阮文年会面，阮文年也将为哈莉玛设晚宴。

这次出访的随行人员包括哈莉玛的夫婿穆罕默德、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、议员连荣华、陈慧玲和周凯年，以及总统府、外交部、贸工部、新加坡企业发展局和工艺教育局的官员。

哈莉玛出访期间，总统顾问理事会主席张赞成将代行总统职务。