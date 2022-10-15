公路安全理事会举办疫后首个晚宴 筹获55万元

（早报讯）随着防疫措施放宽，车流量增多，今年上半年交通事故较去年同期攀升。公路安全理事会星期五（10月14日）举办了疫后首个筹款晚宴，宣导公路安全和让志同道合的人士齐聚交流的同时，也嘉奖表现优异的公司和驾驶者，总计筹得55万元款项。

新加坡公路安全理事会发文告说，这个晚宴旨在为道路安全课程筹款，并让志同道合的人士齐聚和交流。内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授作为主宾出席了晚宴。

理事会在今年2月的活动上已筹集了18万6000元，晚宴再筹得55万元。费绍尔指出，尽管疫情给经济带来严峻挑战，但仍有组织和个人愿意慷慨解囊支持理事会，让他十分感激。

费绍尔也表扬了理事会、交通警局和陆路交通管理局通过网络媒介，持续向道路使用者宣传安全意识所付出的努力。

理事会引述交警公布的2022年上半年数据指出，我国致命交通事故虽同比减少，但仍有许多地方需要改善。例如，实际上2022年上半年的交通事故总数比去年同期还多，特别是超速和酒驾情况攀升；车祸中不少伤者是年长行人和电单车骑士等弱势公路使用群体。

费绍尔敦促所有道路使用者做好本分，“公众教育和强有力的伙伴关系，依然是确保道路安全的关键策略，公路安全理事会将继续在这领域发挥主导作用。”

同场晚宴也颁发了2022年公路安全奖、公司卓越奖和安全驾驶奖。其中，Vac-Tech Engineering有限公司获得公司卓越奖（重型货运车类别）。