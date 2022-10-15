OPGO网上平台11月14日启用 公众可上网办持久授权书

（早报讯）从11月14日起，持久授权书将转为电子版，公众可上网办理持久授权书的手续。

已注册的持久授权书依旧有效，并会转成电子版。当局2023年初将发信通知公众，上网检查持久授权书的内容。

目前，年满21岁者在心智健康时都可申请持久授权书，以授权人（donor）身份指定信赖的人选担任“被授权人”（donee），一旦失去心智能力，对方可代替他决定并执行个人福利、产业和财务事宜。

国会去年7月三读通过心智能力（修正）法案，目的是方便公众制定持久授权书，并保障授权人的利益。

政府为此设立公共监护人办公室线上服务（Office of the Public Guardian Online electronic system，简称OPGO）网上平台。社会及家庭发展部星期六（10月15日）发文告透露，OPGO将在11月14日启用。

公众将以Singpass登录平台，使用全国个人资料库（MyInfo），相关资料在申请者同意后会自动填入表格，申请者只需填妥授权的范围、被授权人等有关资料。授权人也无需与被授权人见面来完成手续，对方收到短信或电邮通知后，上OPGO同意获委即可。

但授权人仍得找医生或律师担任证书签发人，并在签发人的见证下线上签名，以确定授权人不是被迫制定持久授权书的，并了解持久授权书的内容。使用Singpass电子签名，也可避免假冒或篡改签名。

OPGO的资料储存在政府云端系统内，有一套措施防止数据泄露，包括为个人资料加密。在办理持久授权书的过程中，各方会通过短信或电邮收到实时通知，获知进展。

社会及家庭发展部指出，随着程序电子化，注册并处理持久授权书的时间将从三个星期缩短到一个半星期。这不包括三个星期的等待期。在三个星期的等待期内，若双方有所变卦，仍可取消申请。

设立OPGO后，公众可上网查阅注册的持久授权书。授权人失去心智能力后，被授权人也可向第三方提供电子版持久授权书，更方便地代授权人处理生活安排的交易。

由法庭委任的代理人也能通过OPGO，以更简易且安全的方式提交代理报告，并记录财务交易。

当局接下来只会在特殊情况下，才允许个人以纸版申请持久授权书。例如，当事人因体障、没有Singpass户口等原因，无法上OPGO电子签名。网站启用前已签发，但还未寄出的纸版申请，应在授权人签名日的六个月内，寄给当局。

不擅科技的公众接下来可到多个位于民众俱乐部的公民联络中心（CitizenConnect Centre），以及ServiceSG中心，找工作人员协助。OPGO将提供四种官方语言的讲解视频和指示。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期六参观淡滨尼天地的ServiceSG中心，并呼吁公众趁早规划，制定持久授权书。

公众若有问题，届时可上网（https://msf.gov.sg/opg）或拨打社会及家庭发展部热线1800 1112222查询。