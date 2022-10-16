实里达西兵营路试行脚踏车专用车道

（早报讯）实里达西兵营路开始试行脚踏车专用车道，若试行成功，西部和南部等全岛各处未来可能出现类似的脚踏车道。

西兵营路从10月16日起启动为期六个月的试点计划，四条车道中有两条以蓝线划分为脚踏车专用车道。每逢星期天早上5时至11时，仅有巴士和脚踏车（包括电动脚踏车）可使用，脚踏车骑士在这时段也可不限人数组队骑车。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期天早上（10月16日）与大约40名骑行爱好者，体验了西兵营路共长4. 6公里的专用脚踏车道。

马炎庆说，目前本地唯一的公路脚踏车道在丹那美拉海岸路，若要在其他道路落实相同的脚踏车道，必须关闭一条车道或建造专给骑士的车道，当中包含许多考量和基础设施的调整。

为善用我国有限空间为脚踏车骑士提供更多选择，马炎庆说，政府决定在特定时段设置脚踏车专用道。“如此一来成功的机率较高，也更容易在全岛效仿。”

“如果试行计划成功，我们希望在新加坡其他地区实行类似的脚踏车道。目前东部有丹那美拉海岸路，北部有实里达，未来我们希望在西部和南部推出，以满足不同骑士的需求。”

西兵营路位于实里达航空园内。除了印在车道上的时段和挂在路灯的布告，陆路交通管理局在脚踏车道与实里达航空通道交界处的起点和终点，也设置了告示牌。