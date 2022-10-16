上飞轮课太激烈 女子住院四天

（早报讯）健康之旅变噩梦，女子首次参加飞轮课，肌肉酸痛得无法入眠，直到尿液呈褐色，赶紧入院四天吊点滴。

上个月底，詹颜僖（21岁，学生）透过健身平台购买积分，第一周参加了混合健身课程，第二周则随同友人尝试飞轮课。

詹颜僖透露，友人每周会参加四五次飞轮课，而她在10月7日上课时，发现全程45分钟的课程并不是入门级别，期间几次无法配合其他人的速度，只能尽量依照自己的节奏骑行。

课程结束后，詹颜僖双脚发软，爬楼梯时，还需要扶着墙壁或手把，更衣时甚至无法保持平衡。

身为保龄球选手的詹颜僖坦言，平日里不常激烈运动，最初以为是太久没运动，才导致肌肉酸痛。不过到了9日的时候，她的酸痛依旧没有舒缓，反而变本加厉，令她痛得夜晚无法入眠。

“我上网查了资料，怀疑自己是横纹肌溶解症（Rhabdomyolysis），之后就一直关注身体情况。”

隔一天早晨，詹颜僖惊觉尿液呈褐色，马上就到诊所求医，立刻入院吊点滴。

根据院方的检验结果，詹颜僖的肌酸激酶指数高达9万，远超出正常指标的200，因此直接入院四天，每天几乎吊了五瓶点滴，最终在14日早晨指数跌到2万，医生才让她出院，并嘱咐她至少饮用三公升的水，确保指数继续往下掉。