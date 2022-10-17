（早报讯）美国通货膨胀数据高于市场预期引发投资者紧张情绪，美国上星期五（10月14日）股市全线下跌，纳斯达克指数跌3.08％，标普500指数跌2.37％，道琼斯工商指数跌1.34％。

分析师指出，美国最新出炉的9月份通货数据不理想，加强了市场预期联邦储备局下个月激进升息的揣测。投资者保持谨慎，避险情绪高涨。

新加坡方面，新加坡海峡时报指数上星期五微跌0.84点或0.03％，收报3039.61点，全周猛跌3.38％。

星期一（17日）可关注的股票：

1）图腾科技（Totm Technologies）星期一开市前要求暂停交易，稍后有宣布。

2）目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）披露，独立审计师安永（EY）对集团截至去年9月底的2021财年全年业绩发出“无法表示意见”（disclaimer of opinion），原因之一是安永无法取得足够合适审计证据来确定业绩能否按照集团正常营业（going concern）的假设。若这个假设不成立，资产和负债的账面价值将与目前资产负债表出现实质偏差。另外，无招牌海鲜宣布10月31日举办股东大会。

3）目前停牌的凯利板挂牌公司Alpha DX（前称Alpha能源）披露，独立审计师尼克夏会计事务所（Nexia TS Public Accounting Corporation）针对截至去年12月底的2021财年业绩，质疑集团正常营业面临重大不确定因素。

对此，Alpha DX董事会表示，集团计划向DiDi贷款以筹集300万元来清偿部分债务，也正与潜在投资者磋商以筹集额外约300万元。此外，集团已收购Zionext集团进入教育服务使业务多元化，预期后者能为集团带来可观收入。

4）永科控股（AEM）上星期五（14日）闭市后宣布，把截至12月底的全年营收预测，从之前的7亿5000万元至8亿元，上调至8亿20 00万元至8亿5000万元。

5) 吉宝企业（Keppel Corp）星期五闭市后透露，它旗下吉宝岸外与海事（Keppel O&M）已完成四艘吉宝远东B级自升式钻油台（KFELS B Class jackup rig）改造工程，它们本月将光船包租（bareboat charter）部署到沙特阿拉伯，两艘租给阿拉伯钻井公司（Arabian Drilling Company），两艘租给ADES Saudi有限公司，共将在今后三至五年带来约2亿5000万元租金收入。

6) 手套厂商优格医疗集团（UG Healthcare）星期五闭市后宣布，它将把业务多元化，进军手套以外的保健相关业务，并将寻求股东批准。