亚太投资者保持谨慎 本地股市早盘下跌1.16%

（早报讯）全球经济宏观环境充满不确定因素，亚太主要股市星期一（10月17日）早盘普遍下滑，新加坡海峡时报指数午休前下跌35.14点或1.16%，报3004.47点。

海指成分股午休前普遍下滑，三家银行股票——星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）领跌，午休前分别下滑2.24%、1.03%和0.8%。

亚太股市方面，台湾表现最差，早盘下跌超过2％。日本、香港和澳大利亚股市也疲弱，跌幅都超过1％。

全球宏观经济条件不明朗，新加坡这个外向型经济难以幸免。星期一早上出炉的9月非石油国内出口数据不尽理想，低于市场预期，引发投资者紧绷情绪。

马来亚银行经济师蔡学敏和李主礼星期一发表报告指出，接下来几个月，我国非石油国内出口表现可能由增长转为萎缩。基于全球经济增长放缓，他们下调明年的预测，从原本的增长1％至下跌2％，下调到下跌1％至4％。

另外，中共第二十次全国代表大会星期天（10月16日）上午在北京召开。最高领导人习近平在政治报告中指出，中国必须“居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。

这些对经济展望悲观的信息让投资者保持高度谨慎。美国上星期五（10月14日）股市全线下跌，市场避险情绪高涨。其中，纳斯达克指数跌最多，跌了3.08％，标普500指数跌2.37％，道琼斯工商指数跌1.34％。

美国银行分析师伍达德（Jared Woodard）警告，标普500指数已从高点跌了25％，这个跌势预计未结束，因为全球正在从过去20年通胀率处于2％的环境，过渡到超过5％的水平。

他指出，目前能源和食品缺乏，投资这些领域是投资者分散风险的最好方式。