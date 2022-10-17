推动采用创新医疗保健科技 获选提案可获最多100万元资助

（早报讯）过去数十年，医疗创新在本地取得长足进展，但从技术创新过渡到广泛临床采用的过程仍存在挑战。新加坡国家卫生创新中心推出的新计划，将推动医疗集群加速采用创新医疗保健科技，获选提案可获最多100万元资助。

这项获卫生部支持的新计划涵盖筛查、诊断和监测，以及干预措施等三大主题，将有助加强“健康SG”改善人口健康、精准医疗和预防保健的战略。

首个以筛查为主题的提案征集活动将在今年11月展开。申请者须针对如何检测早期发病指标，以及加强在医院、疗养院、基层或社区护理机构主动筛查提出建议。研究项目的首席研究员必须受雇于本地医学院或公共医疗机构。

国家卫生创新中心将与获选项目团队紧密合作，就监管政策提供战略指导，协助他们把开发的创新技术商业化。

卫生部副常任秘书（科技）张伟洋博士星期一（10月17日）为这项新计划举行推介时强调，在优化有限人力资源的同时，我国必须更灵活地采用符合成本效益的医疗保健科技，包括在不影响医院日常运作的情况下，利用新科技改造现有医院。

国家卫生创新中心星期一也与数家私人企业签署谅解备忘录，合作打造医疗科技和生物科技起步公司，探索从初步阶段共同开发健康科技项目的潜在机会。这些合作伙伴包括罗氏诊断（Roche）、觅瑞（MiRXES）、奥利君私人有限公司（Origgin Ventures）以及三一创新新加坡投资管理有限公司（Trinity Innovation Bioventure Singapore）。