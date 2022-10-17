就业保障联盟试行新计划 协助求职者到海外发展

（早报讯）本地求职者日后可通过就业保障联盟新推出的海外工作与学习试行计划，到新加坡企业设在国外的分公司就业，增进国际视野、提升技能。

全国职工总会就业与职能培训中心与新加坡全国雇主联合会星期一（10月17日）签署谅解备忘录，合作加强就业保障联盟，惠及超过3300联合会旗下雇主。

加强版的就业保障联盟将推出海外工作与学习试行计划，协助有意到海外工作的专业人士、经理和执行人员（PME），到新加坡全国雇主联合会旗下公司设在国外的办事处工作。

就业与职能培训中心总裁林芝菁受访时说，许多本地公司往海外发展时，希望能聘请新加坡员工到国外的分公司任职，但未必能找到适合或愿意外派的人选。同时，也有不少年轻新加坡求职者想要到海外工作，增广见闻。

“我们希望通过这项计划，看有哪些联合会旗下的公司需要为海外分公司聘请员工，再协助他们找寻适合的本地员工，调派出国。”

目前，就业保障联盟正在和五到10家联合会旗下公司洽谈，加入试行计划。

全国职工总会秘书长黄志明在签署仪式上致辞时说，自2020年成立以来，就业保障联盟的工作配对网络已协助约6万人找到工作。下来，有了新加坡全国雇主联合会的加入，就业保障联盟将通过更具针对性的方式协助个别企业，满足他们的需求。

“我们希望能让企业更好地看见转型的机遇，同时帮助员工更好地掌握新契机，从而协助企业展开和加强转型进程。”

通过这项合作，展开就业与技能转型的企业将能获得更全面的援助。例如，公司除了能在联合会的协助下重新设计工作与程序，也能借助职总的津贴采纳新科技，推动转型。