新越合作推进可持续发展 加强能源和碳信用领域协作

（早报讯）新加坡和越南签署四项谅解备忘录，加强在能源、碳信用、技术和职业教育与培训，以及网络安全方面的合作。

在越南进行国事访问的哈莉玛总统星期一（10月17日）到位于河内的胡志明寝陵献花圈后，前往主席府与越南国家主席阮春福会晤。

过后，哈莉玛和随行的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖及政府官员，与阮春福和越方代表进行了一个小时的闭门会议。阮春福为哈莉玛设欢迎仪式并共同检阅仪仗队。

新越双方代表之后签署四项谅解备忘录，加强在能源、碳信用、技术和职业教育与培训，和网安方面的合作。

其中，为实现实际的能源转型，减少二氧化碳排放，并兼顾经济增长，新加坡和越南将在不同方面推进能源协作。这包括发展可再生能源和相关的融资方案；发展电力联网线路，加强电网韧性、稳定和跨境贸易；在液化天然气和电力市场方面合作；研发和使用低碳能源科技与方案，如氢能、氨、能源储存系统、智能电网和相关设施；能源效率；以及碳服务。

新越两国将发掘有潜力的碳信用项目，同时有意拟定具法律约束的协议，为碳信用的转让制定双边框架。

两国也承诺建立一个安全、具韧性和互通的网络空间。双方将在网络威胁和网络袭击课题上交换信息，合作预防、侦测及应对网络犯罪，及确保安全的跨境数据流动。这是新加坡首次和亚细安成员国签署网络保安相关的谅解备忘录。

我国工艺教育局也将和越南职业教育和培训局在领导和治理、基础设施发展、能力建设及优化技术和职业教育与培训等方面展开合作。