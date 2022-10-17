巴士站挡视线柱子已“瘦身” 乘客表欢迎

（早报讯）榜鹅地铁站外巴士站因柱子挡乘客视线引热议，总理夫人也批评设计与生活脱节，巴士站柱子如今已“瘦身”，可从柱子间空隙看到巴士，受访乘客表示欢迎。

《新明日报》9月17日报道，榜鹅地铁站外的两个巴士站因设计问题，导致候车乘客一旦坐着就看不见巴士到站，有者曾因此错过要搭的巴士，有者需要起身探头看巴士，非常不方便。总理夫人何晶过后更在脸书发文直接批评，认为设计师和相关的陆路交通管理局团队应该做功课。

陆交局当时解释，巴士站因改造自乘客接送点，所以比一般巴士站窄，而柱子之所以在前面，是因为巴士站后面原本就有排水管。当局下来会检讨如何改进，并已提醒巴士车长在接近这两个车站时放慢速度，让候车乘客能更清楚地看到巴士号码。

时隔一个月，《新明日报》星期一（10月17日）早上再次到访这个服务七条巴士路线的车站，发现其中三个柱子已经更换成比较细的。

乘客陈慧芬（36岁，银行人员）星期一早上带着两个孩子出门搭巴士。她认为更换柱子后，现在至少能坐着等巴士时，从间中的空隙看到要到站的巴士号码。

“现在比较好。不像之前那样，根本看不到。”

56岁的退休者黄秀华也认为，现在的设计合理多了。早前，她曾遇过在柱子后面招手示意要巴士停站，但可能车长看不到结果没有停站。如果要候车乘客都往前靠路边站着等巴士，不仅会脚酸也有安全问题。

“现在觉得比较安全，终于可以坐下来等巴士了。”