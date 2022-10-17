公园局帮水獭搬家 避免野生动物与人类冲突

（早报讯）近来水獭频频闯入民宅甚至水族馆，不光为了觅食，还会找地方筑巢，造成民众的困扰。为了保育和管理水獭，同时减少人类与水獭间的冲突，国家公园局与水獭工作小组合作，展开水獭迁移和提升私宅屏障等措施。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪星期一（10月17日）在脸书贴文指出，近来有一些民宅出现江獭（Smooth-coated Otters）的踪迹。尽管它们主要住在水道区，但偶尔也会到住宅区的水池觅食。

目前，国家公园局与水獭工作小组已经联系相关屋主和物业管理者，通过封闭大门缝隙和增加水池屏障等措施，将水獭拒于门外。

陈杰豪说，当局也密切监察在住宅区筑巢的水獭，将一些因无法从自然界获取食物而在住宅区觅食的水獭，迁移到可以获得天然食物来源的地方。

“这么做不单是为了水獭的福利，同时也可缓解人类与野生动物接触时可能产生的冲突，包括水獭闯入私宅水池事件。”

他透露，当局最近在实里达住宅区展开迁移行动，并密切监察迁移到新栖息地的水獭。

陈杰豪也在贴文中感谢宏茂桥集选区议员娜蒂雅、义工和民众对这次行动的支持。

他呼吁民众和水獭保持距离，避免近距离接触或喂食，特别是成年水獭在带着水獭宝宝时，警戒心可能更高。