阻止男子用剪刀割腕 酒店客服人员获奖

（早报讯）男子向酒店柜台借剪刀后企图割腕，客服人员见状冲上前抢过剪刀，并与男子分享自己的故事，帮男子走出低潮。

这起事件发生在2021年10月30日下午3时30分左右。客安酒店的客服人员乔伊斯（34岁）告诉《联合早报》说，事发前，一名20来岁的男子到酒店的柜台借了一把剪刀。

“公众到柜台借剪刀是平常不过的事，我一开始没多想。不料男子拿着剪刀走到离柜台约一米的角落，突然用剪刀割自己的手腕。”

乔伊斯忆述事发经过时仍不寒而栗，从没想过电影里的情节会在自己眼前上演，看见男子割手腕的当下被吓坏了。“但是直觉告诉我，我必须帮助他。我立刻冲上前从他手中夺过剪刀，然后在他的伤口上施压止血。”

乔伊斯说，她抢过剪刀时，男子没有挣扎，只是哭诉对自己的外表感到不自信，才会做出这样的举动。“我多年前也曾对自己的外表缺乏自信，于是和他分享自己这些年如何调适心态，专注于自身的优点，不去在乎别人的有色眼光。”

男子听了乔伊斯的安慰后，情绪开始平复下来，并说：“谢谢你，让我不再觉得孤单。”

乔伊斯对周遭环境的高度警觉，马上行动避免悲剧发生的表现受到表扬，星期一（10月17日）在“年度酒店保安奖”颁奖礼上，从内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲的手中接过“警惕奖”。

奖项由新加坡酒店协会、警察部队和全国罪案防范理事会联合颁发。今年共有180名酒店服务人员因表现杰出获得表扬，其中72人获颁“诚实奖”，48人获“英勇奖”，60人获“警惕奖”。