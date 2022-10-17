新加坡与越南签署备忘录 在能源和碳信用进行合作

（早报讯）新加坡和越南签订谅解备忘录，以在能源和碳信用方面合作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（10月17日）在哈莉玛总统到越南进行五天国事访问时，分别与越南贸工部长阮鸿延（Ngyuen Hong Dien）和越南自然资源与环境部长陈红河博士（Dr Tran Hong Ha），签署了有关能源合作和碳信用合作的谅解备忘录。

贸工部的文告说，这是新加坡第一次与亚细安国家签署碳信用合作备忘录，显示新加坡和越南对在碳信用试验项目进行合作的承诺，这类合作将支持两国实现气候目标。为落实有关试验项目，两国也将制定模式和程序，以便能够转让所产生的碳信用。

陈诗龙说：“新加坡和越南是密切的合作伙伴，并致力于支持两国的能源转型和区域去碳化。能源合作谅解备忘录将为扩大跨境电力贸易和低碳科技的开发和融资铺路。碳信用合作谅解备忘录强调双方共同致力于合作开展符合《巴黎协定》第6条的碳信用试验项目。我们相信像新加坡和越南这样的国际合作，对于促进全球气候行动以实现《巴黎协定》的目标至关重要。”

哈莉玛总统和夫婿穆罕默德及随行新加坡官员是在16日至20日访问越南。除了陈诗龙，随行者还包括国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、议员连荣华、陈慧玲和周凯年。