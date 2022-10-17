新航和酷航9月载客量环比增长2.5%

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）和酷航（Scoot）9月的载客量环比增长2.5%至210万人次，但集团客运能力却稍微下滑。

新加坡航空集团（SIA Group）星期一（10月17日）公布的9月份营运报告显示，旅游业复苏，除了维持旅游限制的东亚地区之外，所有航线需求都保持强劲。载客量比8月份增加2.5%，但客运能力（passenger capacity）却环比下跌0.8%，原因是9月比8月短。若与同期比较，客运能力增长111.8%，恢复到冠病疫情前同月水平的67%。

9月份的集团载客率（passenger load factor）为87%，比前一个月高出1.6个百分点，同比则高出68.5个百分点。

在货运方面，载货率（cargo load factor）同比下跌31个百分点至56.4%；货运量同比下跌14%；货运能力（cargo capacity）则增加33.3%。

截至9月底，集团的客运网络包括新加坡在内的100个目的地。新航也恢复北京的航班，酷航则恢复飞往福州和大阪。新航的服务覆盖74个目的地，酷航的服务覆盖48个目的地。货运服务则飞往107个目的地。

新航的股价星期一下滑0.79％，闭市报5元。