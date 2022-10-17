疑不满被“提醒” 货车司机被指袭击保安人员

（早报讯）货车司机被指在物流中心没有遵守安全指示，一名保安人员上前提醒，司机为此感到不满，朝保安人员大喊后还在离开前违规将货车停在路旁，下车找保安人员对质，最后还动手打人。

新加坡保安雇员联合会（Union of Security Employees）星期一（10月17日）在脸书贴文，绘述了上述事件的来龙去脉。

根据贴文，联合会会员苏雷什（Suresh）于10月13日早上9时20分左右，在裕廊先驱一带的物流中心执勤时遇到该名前来取空货箱的货车司机。

货车司机被指驾驶货车时没有遵守程序和安全指示。苏雷什发现后上前提醒司机，没想到后者因此感到不悦，开始朝他大喊。司机后来开车要离开，想到保安人员的“提醒”时还是咽不下那口气，违规将货车停在路旁，回头走到保安亭找苏拉什对质。在对质的过程中，货车司机被指多次袭击苏拉什，导致后者脸部流血。

其他保安人员见状即刻上前阻止，司机见情况不对，掉头就跑。苏雷什过后报警，看医生拿了三天病假。

新加坡保安业雇员联合会秘书长陈銘杰、会长阿尔迪和执行秘书陈秉禾于星期一下午一同探望苏雷什，送上礼券和补品慰问。

联合会在贴文最后说，保安人员依据《私人保安业法令》赋予他们的权利执行任务，不应在过程中被凌辱或骚扰。联合会也和有关当局合作，保护会员。

针对这起事故，警方受询时证实接到蓄意伤人的通报，一名51岁男子在事故中受了轻伤，但拒绝入院，另一名38岁男子则在协助警方调查。