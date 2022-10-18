星期二开盘可关注股票

（早报讯）投资者消化新一批的企业财报，美国股市扭转上星期五（10月14日）的跌势，星期一（17日）全面上扬，纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨3.43％、2.65%和1.86%。

美国银行（Bank of America）星期一发布好于预期的业绩表现，主要得益于更高的净利息收入。本周迟些时候发布业绩的美国公司还包括特斯拉（Tesla）、网飞（Netflix）、强生（Johnson & Johnson）等，良好的业绩表现有助带动投资者情绪。

亚太股市星期二（10月18日）开盘时都上涨，日本、悉尼和韩国都分别涨1.46%、1.35%和0.98%。

新加坡海峡时报指数星期一跌23.86点或0.78％，闭市报3015.75点。

以下是星期二（18日）值得关注的股票：

1.胜科海事（Sembcorp Marine）星期二开市前宣布，在巴西的子公司Estaleiro Jurong Aracruz（EJA）取得营运里程碑，为Tupi B.V.完成了第二艘浮式生产储油船（FPSO）项目P-71。P-71投入运作时每日可生产高达15万桶石油。

2.新加坡航空公司（Singapore Airlines）星期一闭市后公布的9月份营运报告显示，新加坡航空公司和酷航9月的载客量环比增长2.5％至210万人次，但集团客运能力却稍微下滑。

报告显示，旅游业复苏，除了维持旅游限制的东亚地区之外，所有航线需求都保持强劲。载客量比8月份增加2.5％，但客运能力却环比下跌0.8％，原因是9月比8月短。若与同期比较，客运能力增长111.8％，恢复到冠病疫情前同月水平的67％。

9月份的集团载客率为87％，比前一个月高出1.6个百分点，同比则高出68.5个百分点。

3.音达资讯通信（Totm Technologies）星期一闭市后宣布，公司以4610万美元（约6587万新元）收购生物认证技术公司International Biometrics其余的49％股份。全面收购将让音达资讯通信更有效地在生物识别领域发展。这项拟议收购将通过以每股0.14新元，发行最多4亿7047万股新普通股来满足。

4.星狮地产（Frasers Property）星期一闭市后宣布，集团通过发售绿色定期贷款筹集4亿美元资金。贷款为期五年，筹集的资金将用于符合集团绿色金融框架项目的融资与再融资。

5.胜科工业（Sembcorp Industries）星期一中午休市时宣布，独资子公司胜科城镇发展公司（Sembcorp Development）取得投资执照在越南芹苴市（Can Tho City）发展新工业园。

面积293.7公顷的工业园由越南新加坡工业园（Vietnam-Singapore Industrial Park，简称VSIP）公司经营。VSIP是胜科城镇发展公司与越南国营企业Becamex IDC联合设立的合资公司。