彭博社：美国监管机构正调查三箭资本

（早报讯）美国监管机构正在深入调查已申请破产的加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）。

彭博社星期二（10月18日）报道，据两位知情人士透露，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）和证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）目前正在调查三箭资本是否违反规定，包括误导投资者有关资产负债表的实力，以及未在这些机构进行注册。

报道说，上述审查可能导致公司和个人面对罚款和其他处罚。两家监管机构对此都不予置评。三箭资本两位创办人朱苏（Zhu Su，译音）和瑞士信贷（Credit Suisse）前交易员凯尔·戴维斯（Kyle Davies）目前下落不明。

加密货币市场自5月出现震荡并掀起倒闭潮，总部设在新加坡的三箭资本是众多陷入财务问题的投资平台之一。

三箭资本不受我国《付款服务法令》（Payment Services Act）规范。它是注册基金管理制度下运作有限的基金管理业务，在它陷入清盘前，已经暂停管理新加坡基金。新加坡金融管理局此前谴责它提供假信息，管理资产规模超出规定。