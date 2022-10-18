黄循财：新加坡须继续对全球开放 致力栽培本地人才

（早报讯）我国须继续对全球保持开放和栽培本地人才，在动荡的世界局势中成为稳定、开放和创新的堡垒。政府将加大力度扶持本地员工和专业人士，帮助他们掌握技能，在工作生涯中取得成就。

副总理兼财政部长黄循财星期二（10月18日）在新加坡经济政策论坛上发表主题演讲时说，中美关系恶化、全球化趋势倒退让经济增长更加困难，全球进入低增长、高通胀的环境也促使各国在扶持经济与维持物价平稳方面更谨慎求取平衡。

黄循财说：“在这个动荡的世界中，我们依旧可以成为稳定、开放和具创新的堡垒，并且继续过上好生活。关键在于我们必须继续更新经济策略，充分善用国民和人力资本，这是我们唯有的资源。”

他指出，我国的首要任务是保持开放和与世界接轨，维持开放经济和商业枢纽是生存和蓬勃发展的唯一之道。

黄循财说，他以经济师的身份加入公共服务，这25年来，他持续思考所有国家包括新加坡所面对的重要问题，那就是如何让经济增长，为人民提供更好的生活，以及如何以公平和包容的方式让所有人共享增长果实。

他承诺，政府将竭尽所能培养本地人才，让国人在各自的职业和事业上发光和取得成功。这也是为什么政府费尽心思引进新投资，通过这些投资帮助国人加强技能。