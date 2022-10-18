我国为五大领域推出产业转型计划更新版

（早报讯）政府为电子、宇航、能源与化学、精密工程和物流等五大行业领域推出产业转型计划（ITM）的更新版，助企业实现我国到2030年的10年内，将制造业附加值提高50%的总体目标。

此外，我国在未来五年初步投入约8500万美元（1亿2080万新元），建立新加坡氮化镓科研中心（National Gallium Nitride Technology Centre），以掌握氮化镓作为晶片的新出现材料所带来的增长需求。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（10月18日）在工业转型亚太区（Industrial Transformation Asia-Pacific，简称ITAP）博览会开幕礼上讲话时，做出以上宣布。

他指出，ITM更新版以创新、可持续发展和人才为主题，并以强大的连接性为基础。

过去两年的成果令人鼓舞。2021年制造业增加值增长13.2%，今年上半年增长5%以上。初版的ITM取得良好效果。

“ITM是我们集体变革的路线图。这套（更新的）ITM彰显我们致力于让新加坡成为更智能、更环保、更互联的先进制造中心，同时让合作伙伴和人才成为创造变革的核心。”

谈到新加坡氮化镓科研中心的设立，王瑞杰表示，半导体是我国先进制造业的重要组成部分，占本地制造业附加值的三分之一以上。半导体的创新步伐快速，如今正在以更快的速度发展。

氮化镓是晶片的一种新兴材料，它可以在高电力下表现更好、更可靠，尤其是在6G通信等新兴领域，这可能是一个高增长的市场领域。

另一方面，王瑞杰也宣布制造业雇主手册（Manufacturing Employer Handbook）出炉。该手册是为应对制造业吸引和留住人才的挑战而量身定制。

ITAP博览会今年进入第五个年头，从三大方面启发企业向前发展，分别是数码化、人才与员工队伍发展，以及环境可持续发展。

活动为期三天，主办公司为星域展览（Constellar），国际伙伴为德国活动规划公司Deutsche Messe。活动连续第三年结合线上和线下形式进行。

实体活动在新加坡博览中心举行，有来自20多个国家的超过200个参展商参与，预料吸引1万8000人出席，其中1万人亲临现场。