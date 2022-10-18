本地股市早盘微跌0.06％

（早报讯）受美国隔夜股市强劲表现带动，亚太股市星期二（10月18日）早盘全面上扬。不过，新加坡海峡时报指数截至午休时却微跌1.77点或0.06％，报3013.98点。

截至11时45分，亚太股市全面上扬，悉尼、日本、韩国、深圳、台湾、香港和上海分别涨1.62%、0.78%、0.64%、0.58%、0.43%、0.37%和0.17%。

海指成份股起落参半，领涨的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和星狮物流商产信托（FLCT），分别涨2.03％和1.82％，报1.51元和1.12元。领跌的包括泰国酿酒（ThaiBev）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别下滑2.56％和1.32％，报0.57元和2.25元。

大华银行发布的报告指出，美国18日晚公布的9月份制造业产值是市场关注的主要经济数据之一。亚洲数据方面则相对平静，因为中国宣布原订于18日早上公布的第三季国内生产总值报告延后发布。

私人银行瑞士隆奥（Lombard Odier）首席投资官莫尼尔（Stéphane Monier）警告，下来三个季度会是艰难的，持续居高不下的通胀率导致全球央行，包括美国联邦储备局，激进加息，而经济衰退是不可避免的代价。莫尼尔对股票和固定收益（fixed income）保持谨慎立场。

彭博社的报道指出，富国银行投资机构（Wells Fargo Investment Institute）预计企业的盈利会面临进一步的挑战。该机构全球策略师施罗斯伯格（Gary Schlossberg）接受彭博电视访问时说：“我们的盈利预测已有一段时间低于市场预期。我们认为（盈利预测）接下来有可能进一步下修。”

个股方面，美德向邦医疗国际（Medtecs International）股价星期二早盘时出现不寻常波动，收到新交所询问。该股截至午休时涨29.51％，报0.158元。亮星控股（LS 2 Holdings）股价也出现不寻常波动，同样收到新交所询问。该股截至午休时涨120.59％，报0.075元。