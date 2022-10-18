轮流泼热水烫死五岁儿案下判 母终身监禁 父逃过鞭刑

（早报讯）夫妻轮流泼热水烫死五岁儿案，五司指女被告会为死者敷药，认为她没有无视死者生命，星期二（10月18日）上午判她终身监禁。五司早前判男被告终身监禁，星期二则表示男被告与女被告罪责相同，判他无需打鞭。

被告夫妻利兹万（30岁）与阿姿琳（30岁），原本分别面对九项和六项包括谋杀、蓄意伤害以及虐童的控状，死者是两人的五岁亲骨肉。

谋杀控状指他们于2016年10月15日至22日之间，在中部一个租赁组屋单位内，至少四次用热水烫死者，最终导致他丧命。

案件2019年11月在高庭开审，审讯结束后，邓碧云法官隔年4月裁定两人共谋谋杀罪名不成立。

控方于是改对两名被告提呈替代控状，夫妻分别面对九项和八项罪名，其中以危险手段蓄意重伤他人的罪名最为严重。法官最终在新的控状下将两人治罪。

不过控方不满判决，提出上诉。

五司今年7月批准控方上诉，判女被告谋杀罪名成立。五司也推翻之前的高庭判决，判男被告终身监禁。

案件星期二上午过堂，五司针对女被告刑罚发表裁决。五司指女被告会为死者敷药，显示她没有意图要烫死死者，最后判她终身监禁。

五司也指男被告与女被告罪责相同，若男被告要接受鞭刑，刑罚会比女被告重，因此判男被告无需打鞭。