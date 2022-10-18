偷窃未遂还勒索 阿叔暴打流浪汉

（早报讯）趁流浪汉在睡觉，阿叔试图偷窃不果，竟恼羞成怒勒索2100元，接着再暴打对方，星期二（10月18日）早上被判入狱三年三个月。

根据案情，被告再努丁（61岁）和56岁陈姓受害者经常在大巴窑一带走动，见过彼此但不认识。

2021年3月19日凌晨1时左右，无业的受害者在大巴窑4巷第600号餐馆前的长凳上休息，被告以为他已经睡着，因此坐在对方旁边，将手伸进他的裤袋内。

受害者察觉后马上将被告的手扫开，并警告他不要乱来，然后离开换了另一张长凳休息，并渐渐睡着。

殊不知，被告一路尾随，这次确认受害者睡着后，再次尝试伸手进对方的裤袋，但依然还是将他惊醒。

受害者问被告到底想怎样，被告恼羞成怒，说他想怎样就怎样，还称自己是私会党徒，要受害者交出2100元。受害者说他没那么多钱，被告要他先交出210元。

受害者不肯妥协而离开，但被告仍不放弃，两人一起走到了大巴窑图书馆前时，被告开始动手，对受害者拳打脚踢约15分钟后，后者交出了210元。

受害者后来报案并到医院求医，除了鼻青脸肿、肋骨疼痛以外并无大碍。

主控官指出，被告前科累累，多年来进出监狱，犯下的罪行不少都是暴力案件。

法官判被告坐牢三年，由于勒索罪名有强制性鞭刑，但被告过了50岁，按照法律无法被鞭，法官因此判他额外坐牢三个月顶替。