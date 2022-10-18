吉门营房投标结果出炉 五家得标业者中有三家是现有业者

（早报讯）餐饮业者Creamier、Handlebar和Hopscotch成功得标，将继续在吉门营房营业。

早前报道，为了将吉门营房（Gillman Barracks）打造成结合餐饮、休闲与艺术的园区，新加坡土地管理局今年5月展开第一阶段招标，涉及五座划为餐饮用途的建筑，共吸引了19份竞标书。根据招标框架，除了竞标价，当局也会考虑竞标者提出的方案质量。

土管局星期二（10月18日）发文告宣布，得标的是Wheeler’s Estate、The BlackBird、Creamier、Handlebar和Hopscotch。

当局说，尽管其中三家是现有业者，但他们的竞标提案涵盖了符合吉门营房定位的新服务，以及能为这个地区注入活力的项目。

五家得标者将推出各式各样的新概念，如全天候餐饮服务、主题咖啡馆、亲家庭和亲宠物环境，以及农场市集、现场节目与音乐等活动。

土管局同天也再推出两个空间供招标。一个是吉门营房第9座（门牌02-21），另一个是吉门营房第43座和第47座（门牌01-21至01-24），它们都划为创意生活用途。

其中，位于马兰路旁的第43座建筑是吉门营房中，总建筑面积最大的建筑，超过1万平方英尺，约等于两个篮球场。