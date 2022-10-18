沉默基金会捐250万元 推广种族宗教课题宣导和研究

（早报讯）沉默基金会捐赠250万元给新加坡政策研究所，设立沉默基金会－政策研究所种族与宗教和谐基金，下来五年用来支持促进种族宗教与群体凝聚力的研究和宣导工作。

2010年创办的沉默基金会由创办人丁玉龙（72岁）成立，目的是帮助可能被社会忽略的“沉默一群”，创办初期主要为少数族群学生提供助学金。

沉默基金会执行董事丁文廉星期二（10月18日）代父亲丁玉龙出席在李光耀公共政策学院举行的捐赠仪式，仪式由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉见证。

唐振辉在致辞时说，沉默基金会的慷慨捐献将用来支持各个项目，包括政策研究所种族宗教与群体凝聚计划（IPS Programme on Race, Religion and Intergroup Cohesion），以及常年举办的政策研究所种族与宗教和谐思想领袖论坛。

捐款也会用来推动本地的研究工作，为种族与宗教课题寻求创新的解决方案。这有助于支持政策研究所研究关乎国家利益的关键课题，并提供一个讨论社会凝聚力的开放且包容平台。

唐振辉指出，随着世界日益分歧，许多地方出现断层线，加上居心不良者利用社交媒体凸显断层线，维持社会和谐在近年来更加重要。因移民和增加的跨文化婚姻，我国社会也有更多元的文化身份。社会断层线将继续演变，种族和宗教会更多地与其他断层线如社会经济地位、性别和性取向、代际差异交织。

为此，我国近年有更多计划来扩大共同空间，让人们交流并展开种族与宗教课题的对话。族群与宗教互信圈也更新为族群与宗教和谐圈，以更好地反映它促进种族与宗教和谐的更广泛任务。

政府将继续与各伙伴协作，加强各群体之间的联系与了解，建设更有凝聚力的社会。