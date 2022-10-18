声称被拖欠三个月薪金 九名外籍劳工举纸张抗议

（早报讯）二手承包商疑和主要承包商发生纠纷，九名来自二手承包商的外籍劳工星期二（10月18日）下午在宏茂桥一家公司外举纸张抗议讨薪。

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时说，警方在星期二下午1时50分左右接到通报，指九名28岁至54岁的男子涉嫌堵住NCS Hub通信科技公司的主要出入口，并举起纸张索要薪水。警员到场后立即上前协调，而九人也停止抗议行动。

九名男子因涉嫌在未经许可下参加公共集会，目前正在协助警方调查。调查还在进行中。

脸书页面“Singapore Incidents”星期二下午上载一段18秒长的视频，并贴文称有外籍劳工在一家通信科技公司外抗议，并用罗厘挡住公司的主要出入口。

视频中可见，多名外籍劳工各拿着写着“欠债还钱”等字眼的纸张，其中一人也拿着写着一家私人公司名字的纸张抗议，视频中也可见到警员到场协调。

有网民留言说，客工离乡背井来新加坡工作，因此希望他们能够得到应有的帮助。

NCS Hub通信科技公司答复《联合早报》询问时说，这起事件和公司没有关系。

发言人说，发生纠纷的是公司里一项装修工程的主要承包商上海忠记私人有限公司和二手承包商正大私人有限公司，而阻挡出入口的外籍劳工来自二手承包商。

人力部证实，接获警方通知有关这起客工向正大私人有限公司索要薪水的事件。

发言人说：“人力部与劳资政纠纷调解联盟正在协助客工，他们得到当局将协助的承诺后，已平静地返回宿舍。”

上海忠记私人有限公司董事经理陈进春受询时说，九名外籍劳工并非直接受雇于他们，但证实曾要求正大私人有限公司，在8月4日至9月27日间，提供四名中国籍和两名孟加拉籍熟练技工。

他说，由于正大没有遵守双方的协定，按程序在月底提交进度报价，因此错过了索款的时间点。“但本公司并没有直接拒绝索款，还提醒他们按流程这么做。”

上海忠记已在9月1日支付了2万9000元的薪金，剩余的薪金将在10月24日支付。“公司与正大已友好地解决这起事件。”