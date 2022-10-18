民航局和欧盟航空安全局合作支持垂直起降飞机发展

（早报讯）新加坡民航局和欧盟航空安全局就城市空中交通签署谅解备忘录，共同支持空中德士等垂直起降飞机的发展、部署与安全运行。

这份谅解备忘录于星期二（10月18日）在首届欧盟—亚洲无人机系统与城市空中交通研讨会的场边签署。

根据民航局和欧盟航空安全局发布的联合文告，双方将共同发展垂直起降飞机认证和运作的安全监管标准和相关要求，包括操作人员的能力、在湿热环境运行的认证要求，以及对培训组织的要求。

在推广城市空中交通方面，民航局和欧盟航空安全局将制定策略，向利益相关者进行宣传，包括教育公众和业界。他们也将分析公众对于城市空中交通和使用垂直起降交通工具的观点。

另外，民航局和欧盟航空安全局计划共同组织城市空中交通研讨会、工作坊和讲座等活动。

民航局局长韩国元说，过去几年无人机系统和城市空中交通的发展出现质的飞跃，其中的潜在利益是巨大的。若要实现这些利益，监管条例和监管机构须紧跟科技和商业发展，以保障安全和建立公众信心。

韩国元说：“由于这是新兴科技，我们无法靠一己之力完成，而是要合作共享知识和汇集监管资源。民航局和欧盟航空安全局的谅解备忘录，正是促进这种伙伴关系的探路者。”

首届欧盟—亚洲无人机系统与城市空中交通研讨会由民航局和欧盟航空安全局共同举办，从10月18日起为期四天的活动，预计吸引欧洲和亚太区超过140人参与。这是欧洲和亚太区域的监管机构首次聚集，与业界领袖和学者共同商讨相关监管制度。