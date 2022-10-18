华尔街回弹延续至亚太 海指终结八天连跌

（早报讯）纽约华尔街隔夜股市的回弹延续至星期二（10月18日）的亚太股市。首尔、东京、悉尼和香港股市星期二分别涨1.36％、1.42％、1.78％和1.82％，新加坡股市的海峡时报指数回涨0.34％或10.13点，闭市报3025.88点。

海指星期二是在连跌八个交易日之后止跌回升，本地银行股回涨和房地产投资信托上涨，是海指的动力来源。

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝接受《联合早报》采访时说：“我们看到的更多是技术性反弹和趁低吸购的因素在起作用，因为投资者对第三季公司业绩感到安慰，而且英国则撤销了预算案的减税措施。”

美国股市因为银行业绩高于预期而从两年低位回弹，纽约股市三大股指星期一涨1.86％至3.43％。

新加坡股市星期二整体交易量减至16亿股，交易总值减至9亿8000万元。全场上升股328只，下跌股216只。

30只海指成份股当中，19只上涨，9只股价下跌，2只持平。DFI零售集团（DFIRG）股价劲涨3.13％，闭市报2.31美元，是涨幅最大的成份股，但交易量并不高，涨幅和交易量集中于最后一小时取得。

美德向邦医疗国际（Medtecs International）和亮星控股（LS 2 Holdings）星期二股价分别大涨61.48％和135.29％，收报0.197元和0.08元。它们皆遭新交所询问交易活动异常的原因。美德向邦医疗国际还未答复询问。

环境服务供应商亮星控股答复时表示，除了鋐枟控股（Bonvests Holdings）献议全面收购高力控股（Colex Holdings）的消息之外，它不知其他可能解释股票交易异常的原因。高力控股是垃圾管理与清洁公司。

由于收购献议，高力控股星期二股价应声大涨19.57％至0.22元，稍微低于每股现金0.23元的收购价。鋐枟控股股价持平于0.93元。