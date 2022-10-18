市建局：中央区住宅和商住项目 至少两成单位面积为至少70平方公尺

（早报讯）从明年1月18日起，中央区的所有组屋、共管公寓以及具住宅元素的商业和混合用途项目，至少两成住宅单位的面积必须为至少70平方公尺（约753.47平方英尺）。

市区重建局星期二（10月18日）在网站上发布通告，修订中央区非有地住宅项目的较大单位比例，以鼓励更多人住在中央区。

中央区横跨11个规划区，包括欧南园、博物馆区（Museum）、纽顿、里峇峇利、新加坡河、滨海南、滨海东、海峡景（Straits View）、梧槽、乌节和市区核心（Downtown Core）等。

市建局说，它留意到中央区发展项目的住宅单位面积有持续下降趋势，因此推出修订指导原则，以确保中央区有不同单位面积的良好组合。

它说：“随着生活方式需求转变，中央区规划目的已转而定位为具吸引力的生活、工作和休闲地区。因此，我们一直努力为中央区引入更多混合用途项目，以鼓励更多居住人口（包括家庭），让城市更有活力。“

市建局也说：“考虑到中央区的空间限制，70平方公尺门槛对小家庭来说是合理的单位面积。市建局并没有对中央区单位总数设限，因为这些地区一般都有良好公共交通服务，居民较不依赖私家车。因此，新发展项目不太可能对当地基础设施造成压力。”

市建局在三年前曾针对中央区外的私宅项目推出指导指南，限制中央区以外项目的单位平均面积，从至少70平方公尺（约753.47平方英尺），增加到至少85平方公尺（914.93平方英尺）。这意味着发展商在项目中可建单位总数减少，单位平均面积则相应扩大。

当局当时也列出可能出现大量新开发项目，而导致基础设施负荷压力过大的九个地区，包括马林百列、马里士他和罗央等，规定这些地区的单位平均面积为至少100平方公尺（1076.39平方英尺）。