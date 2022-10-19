调查：区域六城市的民众觉得到新加坡旅游是安全的

（早报讯）新加坡在国际社会普遍被视为最安全的国家之一，内政部发布的最新调查显示，区域六个城市的民众觉得到新加坡旅游是安全的，并相信本地执法人员可以保障他们的安全。

这项调查由内政部行为科学中心委托，分两个阶段在2018年和2021年进行。通过调查公司的协助，共有7221名来自区域六个城市的民众参与电话调查，以了解他们对于新加坡犯罪情况、法律和安全的观点。

内政部未公布六个城市的地点，但根据星期三（10月19日）公布的报告，这些城市是因为近年到访新加坡的旅客量大而获选。

由于过去几年到访新加坡的区域旅客中，年龄层介于25岁到34岁的人数最多，因此调查专注于对新加坡熟悉度为中等或以上、年龄介于20岁至39岁的民众。

参与调查的区域民众整体认为新加坡治安良好，超过九成的参与者觉得在新加坡旅游是安全的（94.3％），并相信警察、肃毒及移民人员等本地执法人员能保障他们在新加坡的安全（93.8％）。

若到访新加坡，76.5％的参与者也不担心会成为罪案受害者。

报告指出，过往的调查显示多数本地人在新加坡感到安全，并对新加坡警察部队高度信任，而这次的调查在区域民众之中，也有类似的发现。

在我国法律方面，超过八成参与者认同死刑对严重罪案有威慑力。86％认为死刑制止人们犯下蓄意谋杀、走私枪械、贩运毒品等严重罪行，而87.2％相信死刑能制止人们把大量毒品带进我国。

相比终身监禁，大部分参与者认为死刑对于制止人们贩运毒品（82.5％）和犯下重罪（77.3％）更有效。

除此之外，调查也发现，参与的区域民众整体认识我国针对谋杀和贩运毒品等重罪的法律，并相信我国执法有效。