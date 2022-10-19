（早报讯）美国企业第三季盈利表现乐观，以及英国撤销了预算案的减税措施，让市场暂时松一口气。美国星期二（10月18日）隔夜股市全线上涨，纳斯达克指数升0.90％，标普500指数升1.14％，道琼斯工商指数升1.12％。

刚发布业绩的高盛（Goldman Sachs）和强生（Johnson & Johnson）的盈利表现比预期好，让投资者持续情绪高昂，华尔街隔夜股市延续涨势。

美国股市上扬带动新加坡海峡时报指数星期二回升0.34％或10.13点，闭市报3025.88点，终结了八个交易日的连跌。

星期三（19日）可关注的股票：

1）克伦威尔欧洲房地产投资信托（CEREIT）星期二披露，已完成收购丹麦哥本哈根一个永久地契轻工业/物流资产——Sognevej 25，收购价1亿1740万丹麦克朗（2230万新元），比估值低7％。这个资产可出租楼面总计2万2224平方公尺，目前租用率29％，预期12至18个月内升至80％。信托星期二中午宣布消息时也透露，它已完成脱售德国两个旧的轻工业／物流资产，售价1100万欧元（1550万新元）。

2）胜科海事成功为巴西国营石油公司（Petrobras）交付P-71浮式生产储油船（FPSO）。这是集团在巴西的Estaleiro Jurong Aracruz船厂（EJA）交付的第二艘FPSO。新建造的FPSO将部署到巴西桑托斯盆地的超深水油田。它每天产量多达15万桶石油，船内可容纳160万桶石油。EJA主席坦加韦卢说，尽管疫情影响船只建造，但是EJA仍按时交付，这让EJA通过一流的设施，巩固了船厂在巴西海工建造业的地位。

占地82.5公顷的EJA船厂2014年运营，除了参与当地海上石油和天然气行业外，船厂还能够为大西洋、墨西哥湾和西非地区的油田开发提供服务。