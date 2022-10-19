创新厂将于2023年在裕廊创新区正式设点

（早报讯）创新厂＠新加坡制造技术研究院（Innovation Factory @ Simtech）明年将在裕廊创新区（Jurong Innovation District）的洁净科技园（CleanTech Park）正式设立据点，总占地870平方米。项目在产品设计和技术开发上的能力将进一步为裕廊创新区注入活力。

创新厂是新加坡科技研究局和新加坡企业发展局在2020年合作启动的项目，旗下有500多名可为中小企业提供原型设计和技术、设备和软件上的建议的专家，旨在帮助我国中小企业深化创新能力并拓展海外市场。

自成立以来，创新厂已经帮助了40多家本地公司完成了产品创意之旅，包括与FlexMech Engineering、今明视觉（JM Vistec）、Trends Home Electrical和Smooder等公司成功共同开发了新产品。

以Smooder公司的沙冰搅拌机为例，公司负责人手中最初只有一个构思草图，与创新厂的合作领域包括机械和电子部分、触摸屏控制面板等部件的开发等，从草图到产品样机的实现过程仅用了不到七个月，现在公司正在正式生产第一批机器，预计将在今年年底前投入使用。

Smooder公司创始人陈永兴在与《联合早报》的采访中说，创新厂对公司的帮助不仅仅在于产品创造方面，更无价的是为像他们这样的初创公司带来的业务联系和网络，这可帮助公司更快拓展业务并达成合作。

“创新厂不仅是一个一站式的设计和解决方案中心，也是一个值得信赖的合作伙伴和创业导师。我期待与创新厂的继续合作，共同开发下一代产品。"

今明视觉与创新厂在2021年合作推出了3D条纹投影激光扫描仪，公司执行董事吴友仁预计，该产品将在未来五年为公司带来超30％的营收增长。

吴友仁说：“对于中小企业来说，要在竞争中保持领先，就必须增加经验和专业知识，并发展先进的设备。我们现在不仅可以借助创新厂的工业制造经验，专业知识和丰富的技术设备，还可凭借它在行业内的影响力，寻求与更成熟的公司达成合作。”