调查：逾七成本地居民支持以死刑惩处重罪

（早报讯）本地逾七成居民都支持以死刑对付最严重罪行，多数人也认同应对这些重罪罪犯处以强制死刑，尤其是谋杀犯。相较之下，认同将贩毒和使用枪械罪犯强制处死的人数占比相对低。

为了解本地人对死刑的看法，内政部在2019年至2021年间展开两项针对新加坡公民和永久居民的调查，得出上述相似的结果。

第一项调查由内政部委托新加坡政策研究所在2019年10月3日至隔年1月13日间进行，共2000人参与。第二项则由内政部研究与统计司展开，同样有2000人在去年3月至5月间参与了调查。

两项调查的完整结果星期三（10月19日）发表。内政部发文告指出，大多数本地居民都认同应对谋杀、使用枪械和贩运大量毒品这类最严重罪行处以死刑。

研究与统计司的调查就显示，73.7％的受访者认同或强烈认同这点，15.1％的人态度中立，其余11.2％不认同或强烈不认同。

在认同或强烈认同的受访者中，多数人给出的原因包括死刑能阻吓罪案（39.4％）、死刑是与罪行相称的公平惩罚（27.5％），以及这些罪行对社会构成严重伤害（19.7％）。

多数受访者也都认同强制死刑是三类重罪的恰当刑罚，而研究与统计司的调查进一步探究了反对者的考量。强制死刑是指被告一旦罪成，法庭须判他死刑，不可改判其他刑罚。

按个别罪行来看，所有受访者中，20％的人不认同或强烈不认同强制死刑是贩毒罪的恰当刑罚，使用枪械罪和谋杀罪的对应比率则较低，分别为12.8％和7.9％。

其中，常见理由包括：判刑应把环境因素纳入考量，例如罪犯可能遭到挑衅，或面对财务困难，尤其是贩毒者。一些人也认为判处死刑不如让罪犯接受改造，或是给予他们第二次机会。相较于谋杀和使用枪械的罪犯，更多人倾向于让贩毒者接受改造。

除了两项本地调查，内政部这期间也针对本地治安情况，询问了区域六个城市民众的看法。内政部说，当局定期展开调查了解公众对各类安保课题的看法，包括在2016年和2018年进行有关死刑的类似调查。