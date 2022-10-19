孟理齐博士访巴勒斯坦地区

（早报讯）总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士到巴勒斯坦地区进行工作访问，并为位于约旦河西岸城市拉姆安拉（Ramallah）的新加坡代表处举行开幕。

在这期间，孟理齐也分别拜会巴勒斯坦权力机构总理阿什提耶（Mohammad Shtayyeh），以及外交部长马勒基（Riyad al-Malki）。

外交部星期三（10月19日）发文告指出，孟理齐在开幕式上重申我国长期所持的坚定立场，支持以色列和巴勒斯坦达成两国方案（two-state solution）。

他也指出，新加坡将继续通过新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）支持巴勒斯坦权力机构，包括为巴勒斯坦人民提供“加强技术援助配套”（Enhanced Technical Assistance Package，简称ETAP）。孟理齐希望代表处的成立能继续推动ETAP，加强新加坡—巴勒斯坦关系。

孟理齐也参观了当地的拉姆安拉学校（Ramallah Friends School），并同曾参与新加坡合作计划的巴勒斯坦人参加晚宴，出席者也包括曾在ETAP奖学金下到新加坡攻读研究生学位的巴勒斯坦权力机构官员。